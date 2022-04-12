شيخ العقل التقى سفير تونس وشخصيات

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، سفير تونس في لبنان بوراوي الامام في لقاء تعارفي وتبادل المعلومات حول الاوضاع العامة في البلدين وسبل التعاون الثقافي، بحضور عضو مجلس ادارة المجلس المذهبي الاستاذ ناجي صعب.

كما استقبل رئيس دائرة في مصلحة مياه الليطاني الاستاذ جودت طربيه.

والتقى السيدين توفيق وناصر ابو شهلا، بحضور المحامي نشأت الحسنية وكاتب العدل السابق الاستاذ وهيب فياض. ثم الكاتب الاستاذ راجح نعيم.

وقدم ابي المنى التعازي في دار الطائفة، بنجل الشيخ الراحل محمد ابو شقرا سليمان ابو شقرا، بحضور جمع من فاعليات بلدة عماطور وعائلة الفقيد.