بعدما هربا من نظارة الشرطة في القبّة... هذا ما حلَّ بهما!

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أصدرت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة بلاغًا جاء فيه, "في إطار المتابعة المستمرّة لملف فرار الموقوفين من السجون والنظارات، تقوم القطعات المختصة في شعبة المعلومات بعمليات بحث ميداني واستعلامي مستمرّة عن الأماكن المحتمل اختباءهم فيها".



وأضاف, "بنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت الشّعبة الى تحديد مكان اختباء موقوفَين فارَّيْن من نظارة الشّرطة العسكرية في القبة، وهما: ب. م. (مواليد عام 1977، لبناني), خ. خ. (مواليد عام 1999، لبناني)".



وتابع أنه, "بتاريخ 9-4-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دورية من الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكم في طرابلس – أبو علي نتج عنه توقيف الأول. وبالتزامن، داهمت دورية أخرى منزلاً في شارع عزمي حيث يختبئ الموقوف الثاني، وأوقفته".ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".