سلام استقبل البخاري.. "المملكة بلدنا الثاني"

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استقبل الرئيس تمام سلام اليوم في دارته في المصيطبة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري وتم بحث على مدى ساعة تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.



بعد اللقاء، قال سلام، "زيارة معالي السفير الاخ الصديق الاستاذ وليد البخاري اليوم هي زيارة الى داره ونحن في رحاب شهر رمضان المبارك الفضيل وهي مناسبة لنرحب بالمملكة العربية السعودية في لبنان انطلاقا من العلاقة التاريخية بين البلدين".



وتابع، "لقد نقل سعادة السفير تحيات واماني الاخوة المسؤولين في المملكة وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامير محمد بن سلمان الي كل اللبنانيين لان المملكة دائما كانت علاقاتها وثيقة بلبنان وبكل لبنان".

وأضاف، "ونحن نعمنا بذلك في مناسبات كبيرة مهمة ومحطات تاريخية كبيرة كان للمملكة فيها دور المساعد والمنقذ والداعم , وكما هي اليوم المواكب لكل معاناة اللبنانيين من جميع الجوانب واستمعت من سعادة السفير عن جهود كبيرة اطلعني عليها بالتعاون مع دول من اجل لبنان لمساعددة اللبنانين في حياتهم اليومية".



ولفت الى أن "الكل يعرف الازمة الكبيرة المالية والاقتصادية التي يمر بها اللبنانيون وهم بحاجة الى روح ونفس وشئ يوعدهم بايام افضل وفي ظروف افضل وكما يعرف الناس نحن مقبلون على استحقاق ديمقراطي كبير هو الانتخابات النيابية نامل ان يتم هذا الاستحقاق وتكون فرصة للتغيير للانطلاق بلبنان واللبنانيين بظروف افضل واحسن مما نحن فيها اليوم".



ورحّب سلام بالسفير بخاري قائلًا، "اهلا بك سعادة السفير بيننا وفي بلدك واهلك واسمح لي ان اقول بلدك الثاني لبنان لاننا نحن ننظر الى المملكة على انها بلدنا الثاني وهذا اقوله باسم كل اللبنانيين في لبنان وبدون اي حرج وكل اللبنانيين في المملكة ، كما ان الاخوة السعوديين في المملكة ومن منهم ياتي الى لبنان يشعرون باننا جميعا اخوة في العمق بكل ما يعود بالخير للجميع في معاناتنا في وسطها وفي استحقاقاتنا العديدة ان شاء الله التي نطمح جميعا الى توثيق العلاقة بها والى تمتين وضعنا العربي المطلوب على كل مستوى وفي كل مجال".



وقال السفير بخاري، "مبارك عليكم شهر رمضان المبارك وعلى الامة العربية والاسلامية وخاصة اهلنا في لبنان".