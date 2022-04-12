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ميقاتي تابع مع مولوي التحضيرات للانتخابات وبحث مع زوار السرايا في الاوضاع

12
APRIL
2022
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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في السرايا الحكومية اليوم، وتابع مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الأوضاع الأمنية والتحضيرات للانتخابات النيابية.

والتقى الرئيس ميقاتي النائب طوني فرنجية والوزير السابق روني عريجي، وتم البحث في تطور الأوضاع.

واستقبل ميقاتي النائب محمد الحجار الذي قال: "تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس ميقاتي وأطلعته على الدراسات التي وضعت لاستبدال معمل الجية الحراري بمعمل جديد وكيف تمت الإطاحة بكل هذه الدراسات من أجل إقامة معمل جديد في سلعاتا بكلفة أعلى بكثير من استبدال معمل الجية".

أضاف:" لقد وضعت هذه الدراسات في الإدراج، علما أنها كلفت نحو مليون دولار، وهي أقيمت مع كهرباء لبنان وكانت تلبية لتوصية وضعتها لجنة تم تشكيلها في المجلس النيابي برئاستي، تنفيذا لتوصية كان إتخذها مجلس النواب عام 2015 وطلب فيها من الحكومة أن تستبدل معمل الجية الحالي.

للأسف أتت خطة وزارة الطاقة الجديدة التي وضعها الوزير وليد فياض لتطيح بكل ما تم إنجازه، وتبديل كل الظروف لجعلها ملائمة أو موائمة لتنفيذ معمل جديد في سلعاتا وما يوازيها لأهداف سياسية إنتخابية وربما مستقبلية".

وقال:"هذا الأمر لا يجوز، وهو هدر للمال العام وقد وضعت دولة الرئيس في هذه الأجواء وطلبت منه أن يصار الى تعديل الخطة ولحظ معمل الجية في خطة إستنهاض الكهرباء في المرحلة المقبلة".

وإستقبل الرئيس ميقاتي على التوالي: رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير.

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