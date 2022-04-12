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باسيل التقى السفير الروسي.. وتناول اللقاء تطورات المنطقة ولبنان

12
APRIL
2022
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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سفير روسيا ألسندر روداكوف وعرض معه الأوضاع العامة.

 

وأعلم السفير روداكوف النائب باسيل أن بلاده طلبت تكليف بعثة دولية لمراقبة الإنتخابات النيابية.

 

من جهته، نبّه باسيل من مخاطر تدفّق المال الإنتخابي وإنعكاسه سلباً على نزاهة الإنتخابات وسلامة نتائجها، وهو ما يلمسه اللبنانيون لجهة الإنفاق الإنتخابي بالدولار الفريش لبعض الأحزاب بما يتخطى بأشواط الحد الذي أتاحه قانون الإنتخاب. وحضّ البعثات الديبلوماسية على تسجيل موقف واضح من هذين التجاوز والتزوير الفاضح لإرادة الناخبين.

 

كما تطرق البحث الى الحرب في أوكرانيا، وأهمية تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين. وتم التأكيد على وجوب تفهّم موقف لبنان المحايد.

 

واستقبل باسيل سفير أرمينيا فاهاكن اتابيكيان، وعرض معه الأزمة في أوكرانيا ومدى تأثيرها على بلاده. كما جرى البحث في الإنتخابات النيابية ومشاركة اللبنانيين الموجودين في أرمينيا فيها. وتم التشديد على أهمية التفاعل الإنتخابي والإقتصادي بين اللبنانيين في أرمينيا والأرمن في لبنان.

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