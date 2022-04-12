توضيح من المرشح سليم هاني

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صدر عن المرشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوج جبيل سليم هاني البيان التالي:



"ذكر موقعكم الذي نحترم ان مبلغ مليون دولار فريش جاء لدعمي شخصيا ودعم اللائحة التي انتمي اليها من جانب السيد بهاء الحريري. يهمّني التأكيد أنني اعتزّ جدا بصداقتي بالسيد بهاء الحريري، ولكن المعلومات الواردة غير صحيحة اطلاقا وفي حال حصل الدعم المالي لن اخجل به وسأوجّهه لتنفيذ مشروع الصناعة التخصصية التي هي هدفي الاساس في خوضي للمعركة الانتخابية.



كما يهمني التأكيد أنني شخصيا لست على دراية باي اموال دفعت لاي مؤسسة اعلامية لكن الاهمّ بالنسبة لي أنني لن ادخل في مهاترات سياسية وبالتالي فإن تشويه صورة الخصوم ليست من شيمي او اخلاقي. أعود واكرر انني اخوض الانتخابات تحت شعار واضح هو الصناعة التخصصية لمنفعة كل اللبنانيين من دون تمييز او تفرقة. مع محبتي وتقديري".