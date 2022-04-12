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الرئيس عون وقّع قوانين اقرها مجلس النواب مؤخرا واحالها للنشر

12
APRIL
2022
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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم 11 قانونا اقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، واحالها للنشر وفق الأصول.


والقوانين هي:
- القانون الرقم 283 تاريخ 12/4/2022 القاضي بالزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 دولار أميركي للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021
- القانون الرقم 284 تاريخ 12/4/2022 القاضي بانشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان.
- القانون الرقم 285 تاريخ 12/4/2022 القاضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية.
- القانون الرقم 286 تاريخ 12/4/2022 الذي يتعلق بالوساطة الاتفاقية.
- القانون الرقم 287 تاريخ 12/4/2022 القاضي بدعم صناعة الادوية المنتجة محليا.
- القانون الرقم288 تاريخ 12/4/2022 القاضي بتعديل القانون رقم 389/1995 تاريخ 12/1/1995 المعدل بالقانون رقم 533/1996 تاريخ 24/7/1996(انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي).
- القانون الرقم 289 تاريخ 12/4/2022 القاضي باعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي الضحايا اللبنانيين الذين قضوا في تفجيري 15 آب 2021 في بلدة التليل العكارية وتمكين اللبنانيين الذين أصيبوا منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية وبحقوق ذوي الاحتياجات الإضافية.
- القانون الرقم 290 تاريخ 12/4/2022 القاضي بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بالقروض المتعثرة وإلغاء او تخفيض الغرامات.
- القانون الرقم 291 تاريخ 12/4/2022 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
- القانون الرقم تاريخ 292 12/4/2022 القاضي بطلب الموافقة على ابرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرامج الأغذية العالمي.
- القانون الرقم 293 تاريخ 12/4/2022 القاضي بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 ( حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها) وتعديل البند الرابع من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 ( تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم).

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