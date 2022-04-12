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الجمهورية: أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في كلمة ألقاها في احتفال في المدينة الكشفية في زوطر الشرقية، «أنّ الإستحقاق النيابي المقبل أفرزَ مَسارين ونهجين، نهج نعبّر عنه في كل لقاءاتنا، نهج البناء والحماية والإنماء والإستثمار والتوظيف والادارة، نهج الأمل والحرص على بناء البيئة والدولة النظيفة من الفساد الهدّام، ونهج الصلابة والثبات والقدرة على الدفاع عن النفس والوجود والمؤسسات والأرض. أمّا النهج الآخر للأسف فهو نهج يعتمد المناكفة ويبحث بين مناهج الآخرين عمّا يُناكف به، من دون أن يملك مشروعا خاصا به يعرضه على الآخرين، نهج يؤدي في نهاية المطاف الى الجفاف والتصحّر والإفلاس وانهيار الدولة والحاجة لتسوّل المساعدات من هنا وهنالك».

وقال رعد: «بين هذين النهجين يشّرفنا أن نكون ممثلين للنهج الأول الذي أنتم حاضنته وقاعدته وسياجه وروحه التي تنبعث في كل مقام ومجال وموسم ومحطة وفي كل مفترق طريق». وختم قائلا: «أسأل الله أن يوفقنا لكي ننهض في هذا النهج ليكون دائماً هو الفائز والمنتصر والشائع في حياتنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية».