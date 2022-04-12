الوطن السورية: «الصحة» تتسلم 4 أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من بابا الفاتيكان

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الوطن السورية: تسلمت وزارة الصحة أمس 4 أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من البابا فرنسيس «بابا الفاتيكان» سلمها السفير البابوي في دمشق.

وفي تصريح صحفي عقب استلام الأجهزة بيّن وزير الصحة حسن الغباش أن هذه الأجهزة تدعم جهود الوزارة في التصدي لوباء كورونا وحاجة غرف العناية المشددة بالمشافي، معرباً عن شكره لبابا الفاتيكان لما تحمله هذه الهدية القيمة من معاني محبة وسلام.

وأشار الغباش إلى أنه سيتم تخصيص جهازين لصالح الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وجهازين لمركز الباسل لأمراض وجراحة القلب في حلب.

من جانبه أوضح السفير البابوي بدمشق الكاردينال ماريو زيناري أن بابا الفاتيكان قدم إضافة إلى الأجهزة الأربعة جهاز تنفس اصطناعي للمشفى الفرنسي الخاص بدمشق وجهازاً مماثلاً للمشفى الفرنسي الخاص بحلب، مضيفاً: ننقل لكم أمنيات قداسة البابا بالخير والسلام والصحة للشعب السوري.