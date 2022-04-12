عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 نيسان 2022

الأخبار: المقاومة للعدو: الأقصى وجنين مقابل الحرب
نصر الله يحذّر من تأجيل الانتخابات
البخاري يلمّ «السياديّين» ويبارك حراك السنيورة
الديار: غياب الاستراتيجيّة السعوديّة تزيد من «إرباك» الحلفاء: «الانتخابات المحسومة مش أولويّة»؟!
نصرالله يحضّ على الاقتراع ويُحذر من التأجيل ويطمئن «القلقين»: لا نريد الغاء أحد
ساعات من «الإذلال» على الافران وحلحلة خلال ساعات... «فوضى أمنيةّ» في «اسرائيل»
البناء: نصرالله يتّهم السفارة الأميركيّة وجماعتها بالعمل لتأجيل الانتخابات بعد التحقق من الفشل: / } الفدائيّون أسقطوا الرهان على التطبيع } مَن شنّ الحروب هو مَن خرّب العلاقات العربيّة / } خصوم المقاومة لا يملكون برنامجاً إلا إضعافها } المطلوب مشاركة كثيفة لضمان الفوز /
النهار: التنسيق السعودي الفرنسي الأميركي يتوّج "العودة"
الجمهورية: تأكيد دولي: الإنتخابات تعزز الإستقرار
الخبز مفقود
نداء الوطن: "المحاصصة في التعيينات" تؤخر دعوة مجلس الوزراء
الإفطار السعودي "يَمغص" نصرالله... وميقاتي يلتمس "العيد" في الرياض
اللواء: «أزمة قمح» تنغِّص على اللبنانيين فرصة تعافي العلاقات اللبنانية - الخليجية
بخاري يجدِّد دعم لبنان بالشراكة مع فرنسا.. والتشكيلات الدبلوماسية تعود إلى الواجهة
l'orient le jour: Explosion près de Saïda, au moins un mort et plusieurs blessés
L'explosion à Banaafoul a eu lieu dans un bâtiment qui relève du mouvement Amal.