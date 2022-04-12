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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 نيسان 2022

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الأخبار: المقاومة للعدو: الأقصى وجنين مقابل الحرب

نصر الله يحذّر من تأجيل الانتخابات

البخاري يلمّ «السياديّين» ويبارك حراك السنيورة

 

 

 

الديار: غياب الاستراتيجيّة السعوديّة تزيد من «إرباك» الحلفاء: «الانتخابات المحسومة مش أولويّة»؟!
نصرالله يحضّ على الاقتراع ويُحذر من التأجيل ويطمئن «القلقين»: لا نريد الغاء أحد
ساعات من «الإذلال» على الافران وحلحلة خلال ساعات... «فوضى أمنيةّ» في «اسرائيل»

 

 

 

 

البناء: نصرالله يتّهم السفارة الأميركيّة وجماعتها بالعمل لتأجيل الانتخابات بعد التحقق من الفشل: / ‭}‬ الفدائيّون أسقطوا الرهان على التطبيع ‭}‬ مَن شنّ الحروب هو مَن خرّب العلاقات العربيّة / ‭}‬ خصوم المقاومة لا يملكون برنامجاً إلا إضعافها ‭}‬ المطلوب مشاركة كثيفة لضمان الفوز /

 

 

 


النهار: التنسيق السعودي الفرنسي الأميركي يتوّج "العودة"

 

 

 


الجمهورية: تأكيد دولي: الإنتخابات تعزز الإستقرار

الخبز مفقود

 

 

 

نداء الوطن: "المحاصصة في التعيينات" تؤخر دعوة مجلس الوزراء
الإفطار السعودي "يَمغص" نصرالله... وميقاتي يلتمس "العيد" في الرياض

 

 

 


اللواء: «أزمة قمح» تنغِّص على اللبنانيين فرصة تعافي العلاقات اللبنانية - الخليجية
بخاري يجدِّد دعم لبنان بالشراكة مع فرنسا.. والتشكيلات الدبلوماسية تعود إلى الواجهة

 

 

 


l'orient le jour: Explosion près de Saïda, au moins un mort et plusieurs blessés
L'explosion à Banaafoul a eu lieu dans un bâtiment qui relève du mouvement Amal.

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