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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 12 نيسان 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

نقل عن مسؤول أوروبي بارز قوله إن أوروبا دخلت عملية لحس مبرد، فكلما تقدّمت المواجهة حول أوكرانيا ازداد الارتهان الأوروبي الاقتصادي والمالي لروسيا والسياسي والعسكري والأمني لأميركا والزعماء الأوروبيون لا يملكون إلا التهليل لتغطية الكارثة المقبلة.


خفايا


قال رئيس حكومة سابق يدير عدداً من اللوائح الانتخابية في مجلس خاص إن السفير السعودي قال له إن السفراء الأصدقاء استنجدوا به بسبب خيبة الأمل تجاه ما تؤكده الإحصاءات من نيل حزب الله وحلفائه الأغلبية واحتمال بلوغهم الثلثين وتحكمهم باستحقاق رئاسة الجمهوريّة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
صبَّ معظم أصوات اللبنانيين من حملة الجنسية الفرنسية إلى صالح الرئيس الحالي، لاعتبارات متعددة، أبرزها التعصُّب الأعمى ضد «المجموعات المهاجرة» من قبل مرشحة اليمين..


غمز
تعرّضت الشيكات المصرفية إلى وضع لا يُحسد حاملوها عليه، بعد أن فقدت الثقة بها، ويتجه كثيرون لعدم التعامل النقدي بها..


لغز
يجزم مطلعون أن لقاء شخصيتين برعاية حزبية، لم يتطرق قط إلى الاستحقاقات ما بعد الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد..

 

 


نداء الوطن: خفايا

تعليقاً على إعلان لائحة التيار الوطني الحر من دارة النائب السابق محمد يحيى في وادي خالد علّق سياسي شمالي قائلا كأن اللائحة أعلنت من دمشق كما يتم التمهيد لإعلان لوائح مماثلة من السفارة السورية وحارة حريك.

 

قالت مصادر متابعة إن جمع السيد نصرالله لباسيل وفرنجية الى مائدة إفطار يخفي تخوفاً من تحوّلات حاصلة على مستوى نتائج الإنتخابات النيابية على غير الصورة التي يروج لها «حزب الله» وحلفاؤه حول الحصول على الأكثرية النيابية.

 

مصرف كبير يقال انه قد يعرض بعض أملاكه غير المنقولة للبيع من أجل توفير كمية من السيولة.

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