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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تساءلت أوساط سياسية عبر «البناء» لماذا يخرق السفير السعودي وليد البخاري الأصول الدبلوماسية بزيارته من ينتقيه من المسؤولين فيما التقاليد والأصول تفرض عليه زيارة رئيس الدولة أي رئيس الجمهورية فضلا عن رئيسي المجلس النيابي والوزراء ووزير الخارجية؟

ما يؤكد أن الانفتاح الخليجي ليس انفتاحاً على لبنان بقدر ما هو إعادة العلاقة فقط مع حلفاء المملكة والأميركيين من القوات والكتائب والرئيس فؤاد السنيورة وبعض الجهات السياسية على الساحة السنية وبعض مجموعات المجتمع المدني. وربطت الأوساط العودة الخليجية الى لبنان بمحاولة تعديل موازين القوى في الانتخابات المقبلة وما يليها من استحقاقات فضلاً عن خشية سعودية من فقدان نفوذها التاريخي في لبنان. متوقفة عند الدعم المالي الذي ستقدمه المملكة الى بعض القوى السياسية وليس الى الدولة اللبنانية، وبالتالي الى شرائح محددة وليس الى كل اللبنانيين، ما يعني أنها رشوة انتخابية وليست مساعدة اقتصادية.