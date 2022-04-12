living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البناء: "المقاومة": ...حل أزمات الكهرباء والمحروقات والمواد الغذائية في حال استمر الحصار الأميركي على لبنان

12
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لفتت أوساط في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «حزب الله يسعى لترميم تحالف المقاومة لتحصين هذا التحالف ومواجهة المرحلة الجديدة التي ستكون الأخطر في تاريخ لبنان، لجهة التداعيات القائمة والمتوقعة للحرب الروسية – الأوكرنية والصراع الاميركي الروسي الصيني والاشتباك الإقليمي والتطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية وتداعياتها المحتملة على مستوى المنطقة، فضلاً عن وصول لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي وابتزاز القوى الغربية لفرض الشروط عليه مقابل دعمه ببعض مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي، لذلك يسعى الحزب لنيل أكثرية نيابية وازنة تمكنه من تعزيز معادلة الردع العسكري والأمني ضد العدو الاسرائيلي والخطر الإرهابي وحماية المقاومة من طعنات بعض القوى السياسية في الدولة، وأيضاً فرض بعض الخيارات الاقتصادية التي تساهم في نهوض لبنان مثل قبول العروض الروسية والصينية والإيرانية لحل أزمات الكهرباء والمحروقات والمواد الغذائية، في حال استمر الحصار الأميركي الغربي الخليجي المفروض على لبنان».

البناء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout