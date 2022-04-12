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البناء: لقاء باسيل- فرنجية: محل رصد واهتمام داخلي وخارجي... أبعد من حسابات انتخابية ومصالح سياسية أو رئاسية آنية

12
APRIL
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

بقي لقاء المصارحة والمصالحة السياسية الذي رعاه السيد نصرالله بين رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على مائدة الإفطار في الضاحية الجنوبية بحضور عدد من القيادات، محل رصد واهتمام داخلي وخارجي، وسط ترقب لتداعياته على محورين: الأول نتائج الانتخابات النيابية المقبلة في حسم نيل فريق المقاومة وتحالفاتها الأكثرية النيابية، والمحور الثاني تماسك هذه الأغلبية لمواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة بدءاً من تكليف رئيس للحكومة وتأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

 

ولفتت مصادر تياري المردة والوطني الحر لـ»البناء» الى أن «اللقاء الذي رعاه السيد نصرالله أبعد من حسابات انتخابية من هنا ومصالح سياسية أو رئاسية آنية من هناك، بل يتعداه إلى إعادة ترميم وتصويب العلاقة السياسية والمجتمعية بين المردة والوطني الحر والتأسيس لمرحلة جديدة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بروح من التنسيق والتعاون للحفاظ على الوحدة المسيحية والوطنية».

 

ولفتت المصادر الى أن «هذا اللقاء ليس موجهاً ضد أي طرف مسيحي آخر، بل يضع الحجر الأساس لإعادة اللحمة والوحدة والعلاقة الطبيعية بين المكونين كما أنه يهدف إلى أوسع مصالحة مسيحية ووطنية لحفظ لبنان والعمل على نهوضه الاقتصادي».

البناء
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