إنتخابات 2022- الديار: لا امكانية «لربح» المعركة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

ووفقا لمصادر مطلعة، من الصعب جدا بعد خروج الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من «المشهد» السياسي والانتخابي اعادة توحيد «المعارضة» في مجموعة واحدة في ظل غياب «العصب» الرئيسي المحرك والمؤثر في اكثر من منطقة، فالقوى السنية والمسيحية منقسمة على بعضها البعض وتخوض معارك «كسر عضم» ضد بعضها البعض في معظم الدوائر، والكتل السنية المفترضة خارج «عباءة» حزب الله في المجلس النيابي ستكون مشتتة وضعيفة، اما هيئات المجتمع المدني فوضعها اكثر سوءا، ولا امل في ان تحقق اي خروقات نوعية او مؤثرة في الانتخابات المقبلة.