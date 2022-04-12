إنتخابات 2022- الديار: «الغالبية» لحزب الله

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بحسب المعطيات الموثقة باستطلاعات للراي تجريها السفارات الغربية والعربية في اكثر من دائرة مؤثرة خلصت الى ان حزب الله وحلفاؤه سيحصلون على الغالبية في المجلس النيابي الجديد، وسيحصل الحزب هذه المرة على حصة سنية «وازنة» تسمح له بتوسيع «مظلة» الشرعية على مشروعه السياسي والعسكري»السلاح»، وهذا سيسمح له بتجاوز اي «خضة» في البلاد ازاء ما يحكى عن فرض «مثالثة» دستورية، ستكون امرا واقعا من خلال «فائض» الشرعية بعد هذه الانتخابات، حسب تعبير مقربين من السفارة السعودية في بيروت.