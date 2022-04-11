living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

داليا داغر عبر "ضروري نحكي": في 15 أيار سيحين وقت المحاسبة. فهل نحن جاهزون؟

11
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة برنامج "ضروري نحكي" مع داليا داغر:


هي ثوان وراء العازل، يكون فيها المقترعون عُزّل إلا من ضميرهم، فيحدّدون بأصواتهم مصير البلد، أو بالحدّ الأدنى مصير سنوات أربع من عمر البلد.
نقف على بعد أربعة وثلاثين يوما من إنتخابات قيل إنّها مصيرية، بعد ثلاث سنوات من الضجيج السياسي والضوضاء في الشارع والتطوّرات التي قلبت الواقع رأسا على عقب منذ الـ2019. هي ثلاث سنوات شهدت أسوأ أزمة مالية في العالم وأضخم إنفجار غير نووي أصاب المرفأ، قلب العاصمة والوطن.
الوقت كان كافيا للبعض لإعادة النظر فيما قيل وأُشيع ورُوّج على أنه حقيقة. كان التصويب على فريق واحد أوحد، هو العهد والتيار الوطني الحرّ. فبقي العهد وحيدا، لا يسمع صوتا ثائرا واحدا يدعمه في معركة التدقيق الجنائي، أو إستعادة الأموال المُهرّبة الى الخارج. لم يسمع  صوتا يلاقيه في مطالبة مجلس النواب بالقيام بدوره بإقرار القوانين الإصلاحية، او الحكومة بالإسراع في خطّة تعافيها المالي.
وكما العهد، كذلك القضاء الذي نال نصيبه من الشائعات. فرُجمت غادة عون، قبل أن يسألوا عن معطياتها والمستندات التي بحوزتها، ليتبيّن بعد حين أنّ ما تقوم به صورة مُصغّرة عن مسار تحقيق انطلق في أكثر من دولة اوروبية. فهل تحقيق الدول هناك مُسيّس، ويخدم مصالح عهد ميشال عون؟
عادة، لا يلزم الكثير من الوقت لتبيان الخيط الأبيض من الأسود، أمّا عندنا فتضيع الحقيقة لأنّ من يرتضون ان يكونوا أبواقا للمنظومة دفاعا عن مصالحهم على حساب شعب بأكمله، هم للأسف كثر.
حلقتنا الليلة إنتخابية، نستضيف فيها وجها شابا، عاينه الشماليون عن قرب. علي حسن نور، المرشّح عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية على لائحة "الارادة الشعبية". هو شاب هاجر الى استراليا بحثا عن فرصة نجاح، وكان له ما أراد. فعاد بعد سنوات الغربة ليباشر العمل في الشأن العام جنبا الى جنب مع أهالي الشمال، حيث احتياجات الناس كما التحديات كثيرة. نسأله الليلة ماذا يحمل لأبناء منطقته، وكيف ينظر الى العمل السياسي في بلد أرهقته الأزمات.
وفي الحلقة أيضا مداخلة مع المدير العام لشركة Statistics Lebanon  ربيع الهبر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout