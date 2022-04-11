الحاج حسن: "القوات" هي رأس الحربة في مواجهة حزب الله

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أعلن رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، خلال لقاء انتخابي في بعلبك، أن "التصويت للائحة القوات اللبنانية هو تصويت للأميركيين، وتصويت لأعداء المقاومة وللذين يتحاملون على المقاومة، لأن القوات اللبنانية هي رأس الحربة في مواجهة المقاومة وحزب الله".



وأضاف, "القوات اللبنانية هي ذات التاريخ الدموي وذات الحاضر المعروف، والقوات اللبنانية المعروفة المواقف هي المسؤولة عن "مجزرة" الطيونة".



ورأى أنَّ, "مرشحي باقي اللوائح، غير لائحة القوات اللبنانية، ليسوا أعداء، بل هم أصدقاء للمقاومة، يمارسون حقهم الديمقراطي، ونحن لا نعتبرهم أعداء ولا خصوما، أغلبهم وجلهم بل كلهم أصدقاء للمقاومة، وبعضهم او أكثرهم حليف للمقاومة، ولكن نحن ندعو إلى التصويت للائحة الأمل والوفاء".

وتابع, "نسبة فئة المواطنين الذين يعلنون انهم لا يريدون التصويت تقل يوما بعد يوم، لأن الناس يزداد وعيها، وتقرأ وتسمع وتحلل، ونحن ندعوهم إلى المزيد من التحليل والتفكير والوعي والإدراك لأهمية المشاركة في الانتخابات، واتخاذ القرار المناسب".