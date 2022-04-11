محاضر ضبط بحق عدد من اصحاب المولدات وسوبرماركت

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بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية، ونظمت محاضر الضبط في حق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة. فكانت حصيلة الجولات لليوم ٣ محاضر في الشمال و ٦ محاضر في بيروت وجبل لبنان.

كما تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت لمخالفته نسب الارباح القانونية .

تؤكد الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص .