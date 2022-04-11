قوى الامن أوقفت 5 من مروجي المخدرات في طرابلس بينهم مطلوب بمحاولة قتل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 9-4-2022، ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلة طريق العبدة البحرية، خمسة مشتبه بهم بترويج المخدرات وتعاطيها، وهم كل من: م.أ. (من مواليد عام 1987، لبناني)، أ.م. (من مواليد عام 1992، لبناني) مطلوب بجرم محاولة قتل، ع.ب. (من مواليد عام 2000، لبناني)، ع.ب. (من مواليد عام 1992، لبناني) و ح.ع. (من مواليد عام 2000، فلسطيني)، وضبطت بحوزتهم: /13،6/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف، /4/غ. كوكايين، بندقية كلاشينكوف مع ممشط و/40/ طلقة صالحة للاستعمال وبندقية صيد أوتوماتيكية مع /4/ طلقات صالحة للاستعمال. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.