باسيل التقى البعثة الآوروبية لمراقبة الانتخابات: خرق القانون اصبح واضحاً خاصة بكلفة الدعاية الانتخابية

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بحضور نائبة الرئيس للشؤون الادارية مارتين كتيلي ومدير مكتبه غسان خوري، البعثة الآوروبية لمراقبة الانتخابات التي شرحت له طبيعة مهمّتها وظروف عملها. وقد رحّب بعملها الوزير باسيل، وطالبها بالاقتداء بالتجارب السابقة للبعثة حيث فشلت في الاضاءة على مكامن الخلل في اطار عمليّة مراقبة الانتخابات وحريّتهاونزاهتها، خاصة في ما يتعلّق بالصرف الانتخابي. ولفت نظرها الى ان خرق القانون الانتخابي اصبح واضحاً منذ الآن، وهو ظاهر في عدّة اوجه ومنها كلفة الدعاية الانتخابية التي يراها الجميع على الطرقات وفي وسائل الاعلام، ناهيك عن عملية شراء الأصوات والمرشحين التي ظهرت جليّة منذ الآن. وهو ما يؤثّر على حريّة الناخبين، ويعتبر تزويراً للانتخابات يتوجب رفع الراية الحمراء بخصوصه منذ الآن دون الانتظار لما بعد الانتخابات حيث لا ينفع الأمر انذاك. وشدّد على ان تبيان هذا الخرق للسقف الانتخابي لا يحتاج الى براهين واثباتات ويتوجّب على هيئات الاشراف الدوليّة والمحليّة رفع البطاقة الحمراء بخصوصه منذ الآن، والا يعتبر السكوت عن ذلك مساهمة في عملية التزوير.