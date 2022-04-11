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كبير المراقبين في الإتّحاد الأوروبي يختتم زيارته الأولى إلى لبنان

11
APRIL
2022
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أنهى كبير المراقبين في الإتّحاد الأوروبي جورج هولفيني زيارته الأولى اليوم إلى بيروت، حيث إلتقى السّلطات اللّبنانيّة والأحزاب السّياسيّة فضلًا عن رجال الدّين وممثّلي المجتمع المدنيّ والمنظّمات الدّوليّة.

وقال"شرحت للكلّ ما هو دور البعثة".


وأكّد أنّ "بعثة الإتحاد الأوروبي حياديّة ومستقلّة عن المؤسّسات الأوروبيّة".

ولفت إلى أنّ " البعثة لا تحكم ولا تصادق على نتائج الإنتخابات بأي شكل من الأشكال إنّما تقيّم ما إذا كانت العمليّة الإنتخابيّة تتماشى مع الإلتزامات الدولية والإقليمية والوطنيّة والتعهدات بانتخابات ديمقراطية."

وقال "لسنا هنا للتّدخّل بالعمليّة الإنتخابيّة، لسنا محقّقين"، مشيرا الى ان "تلبية لدعوة وزارة الدّاخليّة والبلديّات اللّبنانيّة، أرسل الاتّحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الإنتخابات النّيابيّة المقرّر إجراؤها في 15 أيار 2022.
"

وبدأ منذ أسبوعين فريق أساسيّ مؤلّف من عشرة خبراء إنتخابيّين بتغطية الجوانب المختلفة للعمليّة الإنتخابيّة في لبنان.

ويوم أمس، وصل ثلاثون مراقب إلى بيروت في مهمّة طويلة المدّة، وبعد ثلاثة أيّام من التّدريبات، سينتشرون يوم الخميس 14 آذار، من فريق مكوّن من شخصين في كافّة المناطق اللّبنانيّة وحيث سيتمركزون فيها إلى ما بعد اليوم الإنتخابيّ.

وفي 15 أيّار، ستتألّف البعثة من حوالي 150 مراقب من جميع الدّول الأعضاء في الإتّحاد الأوروبي البالغ عددها 27 إضافة إلى النرويج وسويسرا.


ستجري بعثة مراقبة الإنتخابات التّابعة للإتّحاد الأوروبي تقييمًا كاملاً وشاملاً للإنتخابات، وتحضيراتها، وحملاتها، فضلاً عن عمليّة التّصويت، وعدّ الأصوات وفرزها، إلى ما بعد الإنتخابات مع الطّعون والشّكاوى المحتملة.
بعد الإنتخابات، ستصدر بعثة الإتّحاد الأوروبي تقريرين.

في الأول، عادة بعد يومين من يوم الإنتخابات ، ستقدّم البعثة بيانًا أوليًّا خلال مؤتمر صحفي في بيروت. وبعد حوالي شهرين من الإنتخابات، سيعود ممثّل عن البعثة إلى لبنان لإصدار مع الحكومة والهيئات الإنتخابيّة والأحزاب السّياسيّة والمجتمع المدنيّ التّقرير النّهائيّ.

سيتضمن التّقرير تقييمًا نهائيًّا للعمليّة الإنتخابيّة ومجموعة من التّوصيات الإصلاحيّة الممكنة لتحسين العمليّات الإنتخابيّة في المستقبل. ستبقى بعثة الإتّحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات النّيابيّة اللّبنانيّة في لبنان إلى حين انتهاء العمليّة الإنتخابيّة.

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