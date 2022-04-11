تمارين تدريبية للجيش وتفجير ذخائر في الجنوب وحامات

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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه سلسلة بيانات عن تفجير ذخائر وألغام وإجراء رماية، جاء فيها:



"بتاريخ 12/4/2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: يارون، طيرحرفا، الضهيرة ومروحين.



بتاريخ 11/4/2022 ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عرب اللويزة - الجنوب.



ستقوم القوات الجوية بتواريخ 28،27،26،20،14،13،12،7،5و29/4/2022 اعتبارا من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 23.30، بإجراء رماية جوية في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.



لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه"