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الرئيس عون دعا الى التشدد في المراقبة وضبط التجاوزات: لهيئات الرقابة الدور الاساس في مكافحة الفساد ووقف الهدر في ادارات الدولة ومؤسساتها

11
APRIL
2022
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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اهمية الدور الذي تلعبه هيئات الرقابة في عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر في ادارات الدولة ومؤسساتها، مركّزاً على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق ديوان المحاسبة في الاضاءة على التجاوزات والارتكابات التي تحصل في المؤسسات الرسمية، داعياً الى التشدد في المراقبة واعداد التقارير اللازمة لإحالتها الى الجهات المعنية بالملاحقة.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفد ديوان المحاسبة الذي ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، والمدعي العام فيه القاضي فوزي خميس والقضاة السيدات نيللي ابي يونس ونجوى خوري ورانيا اللقيس. وقدم الوفد لرئيس الجمهورية التقرير الخاص الذي وضعه الديوان حول قطاع الاتصالات من العام 2004 حتى الآن والذي اظهر وجود مخالفات وتجاوزات في المؤسسات التابعة للقطاع وهيئة اوجيرو وشركتي الخليوي، تتناول مسائل ادارية وتنظيمية ومالية، إضافة الى توصيات واقتراحات لتحسين الانتاجية وضبط الهدر والمخالفات. واثنى الرئيس عون على الجهد المبذول لإنجاز التقرير الذي يفترض أن يأخذ مجراه القانوني.


النائب اسعد درغام
الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب اسعد درغام وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والاستحقاق الانتخابي، اضافة الى حاجات منطقة عكار الانمائية.


الوزيرالسابق شكيب قرطباوي
وفي قصر بعبدا الوزير السابق شكيب قرطباوي الذي اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت المستجدات السياسية في البلاد.

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