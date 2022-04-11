مذكرتان بخصوص عطلتي عيدي العمل والفطر

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صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية رقم 9/2022، بشأن إقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمل، وجاء فيها: "استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، وبما أن تاريخ عيد العمل لهذا العام يوافق يوم أحد، لذلك تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه 2 أيار 2022".



كذلك، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة ثانية تحمل رقم 10/2022 بشأن إقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر السعيد، وجاء فيها:

"استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، وبمناسبة عيد الفطر السعيد، تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه.



وفي حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الإقفال يومين فقط.