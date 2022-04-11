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نقابة أطباء لبنان: نتابع بشكل حثيث مسألة توقيف الطبيب الخرّاط في الامارات

11
APRIL
2022
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صدر عن نقابة أطباء لبنان في بيروت البيان التالي:


يهمّ نقابة أطبـاء لبنان في بيروت التأكيد على أنها تتابع بشكل حثيث ومتواصل مسألة توقيف عضو النقابة الطبيب ريشار الخرّاط في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك عبر وزارة الخارجية اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام في لبنان.

وفي إطار معالجة المسألة ذاتها عقد مجلس النقابة إجتماعات عديدة وأجرى اتصالات بالمرجعين الرسميين المذكورين آنفاً واللذين توقعا إخلاء سبيل الطبيب الموقوف في الاسبوع المنصرم خصوصًا وأنّ توقيفه من قبل أحد أجهزة الأمن الإماراتية حصل منذ ما يزيد على عشرة أيام من دون أن تملك النقابة أيّ معلومات عن سبب توقيفه.

إن نقابة أطباء لبنان في بيروت تتوجّه الى السلطات القضائية والامنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة طالبةً إليها تزويدها بالمعلومات المتعلقة بسبب توقيف الطبيب ومتمنيةً الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن.



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