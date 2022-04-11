إنتخابات ٢٠٢٢ - عن جعجع والشهيد وشراء مرشحين سنّة!

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أظهرت الأيام الأخيرة تجذّر الغضب السني من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.





ويقول مرجع سياسي رفيع إنه ليس تفصيلا أن يعود الحديث عن دور جعجع باغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، فيما هو يجهد لمحي هذه الصورة وتبييض صفحته مع أهل السنّة والجماعة، بالتعاون مع الرئيس فؤاد السنيورة واللواء أشرف ريفي.





ويتوقف المرجع عند واقعة أن "من يعيد إثارة اغتيال الرئيس كرامي، هم من خصوم آل كرامي السياسيين، وفي ذلك رسالة واضحة الى جعجع، بأن دماء الشهيد توحّد أهل السنّة، وأن المال الإنتخابي الذي يغدقه في طرابلس وعكار من أجل شراء مرشحين سنّة وذمم إنتخابية، سيحصده أشواكا في صناديق الإقتراع".