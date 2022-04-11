الأنباء الكويتية: شروط صارمة للمرحلة الأولى من التسوية اللبنانية الموعودة

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الأنباء الكويتية: أمام المرحلة الأولى من التسوية التي تم الاتفاق عليها من خلال اتصالات غير مباشرة جرت بين القوى الدولية المؤثرة في الملف اللبناني، شروط قاسية يفترض تطبيقها قبل إبرامها، ومن هذه الشروط إجراء انتخابات نيابية نظيفة في 15 مايو المقبل، وإقرار الموازنة التي تلحظ بعض الإصلاحات، وإصدار قانون الكابيتال كونترول. وسيحصل لبنان بالمقابل على دفعة من الالتزامات، وهي عبارة عن المصادقة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقيمته 3 مليارات دولار، وعودة الحضور الديبلوماسي العربي - ولاسيما الخليجي - إلى بيروت، وزيارة رئيس الفاتيكان البابا فرنسيس في منتصف يونيو.