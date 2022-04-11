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عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 نيسان 2022

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الأخبار: موظّفو القطاع العام: ضحايا كلّ الأزمنة؟
القطيعة السعودية مستمرة مع العهد... والمصالحة تشمل خصوم حزب الله فقط | البخاري في بيروت: مفتاح انتخابي لا سفير
الضفة تؤازر جنين: «عش الدبابير» ليس يتيماً

 

 


الديار: شللّ مجلس الأمن الدولي.. العالم من دون مرجعية أمنية عليا
رياح الحرب الروسية ـ الأوكرانية تُلقي بطقس ربيعي على لبنان
قراءة إقتصادية في شروط صندوق النقد الدولي وإمكانية تطبيقها

 

 

 

البناء: ماكرون يتأهّل ولوبان لجولة حسم بعد أسبوعين تبدو مرجّحة لفوزه بولاية رئاسيّة ثانية / البرلمان الباكستانيّ يعزل عمران خان… وجنين تعلن النفير العام بوجه الاحتلال / نصرالله يجمع فرنجيّة وباسيل: صفحة جديدة بين الحلفاء بعيداً عن المصالح الانتخابيّة /

 

 

 

نداء الوطن: تنسيق سعودي - كويتي مع ميقاتي... والعين على "إفطار بخاري"
باسيل "يتبكبك" انتخابياً: جعجع أفشلَ عون!

 

 

 

اللواء: عودة العرب تعزّز الإنفراج.. وتعثّر في ترميم التحالفات الإنتخابية
الكابيتال كونترول في الطريق إلى الإقرار.. وفرنجية إلى موسكو خلال أيام

 

 

 


الجمهورية: أسبوع تثبيت علاقات لبنان بالخليج

عظات الشعانين: إنتخبوا بكثافة

 

 

 

النهار: تعويم 8 آذار... في مواجهة العودة الخليجية؟

 

 

 

 

l'orient le jour: Entre Macron et l’extrême droite, le cœur des Franco-Libanais balance
À la mi-journée, le consul général se félicitait de la participation des électeurs.

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