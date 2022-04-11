أسرار الصحف ليوم الأثنين 11 نيسان 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر باكستانية أن تكون المرحلة المقبلة في إسلام أباد بعد إسقاط رئيس الحكومة عمران خان مليئة بالاضطرابات السياسية والأمنية لأخذ باكستان نحو الفوضى لإشغال المحور المناوئ لواشنطن في موسكو وبكين وطهران.

خفايا

توقعت مصادر سياسية أن يعقب اللقاء السياسي الوطني الذي جمع رئيس تيار المردة ورئيس التيار الوطني الحر على مائدة إفطار الأمين العام لحزب الله لقاءات مماثلة على موائد إفطار مشابهة للسيد حسن نصرالله استعداداً لمرحلة ما بعد الانتخابات وتوحيد الحلفاء.

اللواء: أسرار

همس

يستعد سفير لبنان في الرياض للسفر إلى العاصمة السعودية بعد أشهر مملّة أمضاها في بيروت كُرهاً بسبب الأزمة اللبنانية مع المملكة!



غمز

تمرّ علاقات مرجع رسمي مع رئيس تيار سياسي بمرحلة «شهر عسل» على الآخر، رغم الأجواء المغايرة التي يحاول الأول إشاعتها في محيطه السياسي!



لغز

تبحث أوساط بيروتية عن «قطبة» مخفية حالت دون نجاح مساعي توحيد لائحتين في العاصمة تتنافسان على الحصول على أصوات البيئة السياسية عينها!





نداء الوطن: خفايا

توقع مصدر قضائي أن يطول احتجاز قرار التشكيلات القضائية وتعيين أعضاء هيئة محكمة التمييز العليا في وزارة المال حتى لا يتم تحريك ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت الأمر الذي يخفي مصلحة الثنائي الشيعي في هذه العملية.