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نداء الوطن: تزخيم مفاعيل العودة الخليجية إلى لبنان؟

11
APRIL
2022
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

مع وصول السفير القطري الجديد اليوم إلى بيروت لمزاولة مهامه الديبلوماسية، بدأ السفيران السعودي والكويتي، وليد بخاري وعبد العال القناعي، عملية تزخيم مفاعيل العودة الخليجية إلى لبنان من خلال تفعيل نشاطهما الديبلوماسي على الساحة اللبنانية، في حين ستتجه الأنظار إلى مائدة الإفطار الجامعة للقوى "الوطنية" و"السيادية" التي سيقيمها بخاري في دارة السفارة، والتي دعا إليها أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عبر اتصال هاتفي أجراه معه مثمناً "جهوده في سبيل حماية لبنان في هذا الظرف الصعب واعادة العلاقات اللبنانية - السعودية الى طبيعتها".

وتزامناً، لفت أمس تلقي ميقاتي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح "جرى خلاله عرض الاوضاع اللبنانية والعلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي، في ضوء التطورات الايجابية التي سجلت أخيراً"، بحيث أكد الصباح على أنّ "دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان وأمنه واستعادة عافيته"، مشيراً إلى أنّ "الكويت لن تدّخر أي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد".

نداء الوطن
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