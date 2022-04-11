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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

غداة عودة سفراء الدول الخليجية الى بيروت في ظل أجواء دبلوماسية تشير الى صيغة لبنانية – خليجية حيال كيفية إعادة العلاقات الى طبيعتها، يقيم السفير السعودي وليد البخاري مأدبة إفطار اليوم على شرف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين.

وكان ميقاتي تلقى اتصالاً من البخاري، العائد الى بيروت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان وثمّن السفير السعودي «جهود رئيس الحكومة في سبيل حماية لبنان في هذا الظرف الصعب واعادة العلاقات اللبنانية -السعودية الى طبيعتها».

وكان الاتصال مناسبة «لتأكيد عمق علاقات لبنان العربية وتقدير الرئيس ميقاتي للخطوة الخليجية والسعودية بشكل خاص بعودة السفراء الى لبنان كمقدمة لاستعادة هذه العلاقات عافيتها كاملة». كما تم «الاتفاق على استكمال العمل الأخوي الإيجابي لأجل لبنان وعروبته».