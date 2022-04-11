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البناء: لقاء باسيل- فرنجية طغى على سواه من الأحداث... والى مزيد من المبادرات المشابهة...

11
APRIL
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لبنانياً، طغى الإفطار الذي أقامه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وجمع كلاً من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، على سواه من الأحداث بما فيها الأنشطة التي نظمت إعلامياً بصورة مبرمجة للاحتفال بعودة السفير السعودي. وجاءت تعليقات فرنجية وباسيل على لقائهما تعد بفتح صفحة جديدة قائمة على المصارحة والسعي للتعاون بعيداً عن المصالح الانتخابية، بينما قالت مصادر قيادية في قوى الثامن من آذار، إن مبادرة السيد نصرالله أزالت لغماً كبيراً من طريق توحيد صف القوى الحليفة للمقاومة، متوقعة المزيد من المبادرات المشابهة لتنقية العلاقات بين الحلفاء من الشوائب، خصوصاً أن احتمالات فوز حلفاء المقاومة معها بالأغلبية النيابية.

البناء,البناء
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