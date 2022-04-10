درغام خلال إعلان لائحة "عكار أولا": تاريخهم أسود وعمالة وإرتهان

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من على الحدود اللبنانية السورية، أطلق النائب السابق محمد يحي لائحة "عكار أولا"، التي يترأسها بالتحالف مع "التيار الوطني الحر" والحزب السوري القومي الاجتماعي، ومرشحين مستقلين بحضور الأعضاء السبعة: محمد يحيى، حاتم سعد الدين، كرم الضاهر، النائب أسعد درغام، شكيب عبود، جيمي جبور وحيدر عيسى.

وقال يحي في كلمة له: نعم "عكار اولا"، هي الصوت المدوي والصرخة التي يجب أن يطلقها كل مواطن عكاري في هذه المنطقة التي تعاني حرمانا مزمنا حتى أصبحت والحرمان توأمين لا ينفصلان، مؤكدا أن هذا الشعار سيترجم على أرض الواقع اذا ما حالفنا التوفيق بارادة العكاريين المخلصين لمنطقتهم.

وأضاف: عكار أولا واخيرا ودائما للعبور الى الانماء المتوازن الذي يزيل بعضا من حرمان عن هذه المنطقة التي تعتبر الافقر في لبنان ولكنها الاكثر غنى وثراء بالقيم التي يؤمن بها اهلها ويبشرون بها.

وتابع: ليس ما نعلنه مجرد شعارات ووعود بل اننا نعلن التزامنا بالنضال من اجل تحقيق هذه الملفات مستخدمين كل الطرق بالشراكة معكم من منطق تكريس النهج الديمقراطي الذي نؤمن به سبيلا لتحقيق الأهداف.

من جهته أكد النائب أسعد درغام على "رمزية اعلان اللائحة من منطقة وادي خالد التي تمثل التوجه الوطني، فالمنطقة التي عانت من الحرمان نعود إليها اليوم لنكرس واقعا مختلفا"، مؤكدا أن قرار العيش المشترك الواحد خيارا وليس قدرا ونحن اخترنا العيش سويا بالفعل والممارسة، مشددا على أهمية التصويت للائحة "عكار أولا"، لائحة الكرامة الوطنية التي تضم كل المكونات الوطنية، المستقلة.

وقال: نحن لا نبيع ولا نشتري ولا نرتهن للخارج، لا نقبل المساومة، اللوائح المنافسة عمدت لشراء الذمم، شراء المرشحين والناخبين.

وختم: تاريخنا تاريخ وطني، وتاريخهم أسود مليء بالدم، تاريخ عمالة وارتهان للخارج ويتحدثون عن الحرية والسيادة وهم مرتهنون. ونقول لهم: لا يمكن أن يكون تاريخنا مثل تاريخكم ولا مستقبلنا متل ماضيكم".