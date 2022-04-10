حجار: نحن هنا لنقف عند حاجات الناس

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جال وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار على بعض قرى البقاع الشمالي، حيث زار راهبات سيدة الخدمة الصالحة في دير جبولة، وبلدات جديدة الفاكهة، الفاكهة، راس بعلبك والقاع، وأقيم له استقبال في القرى التي زارها وفتحت له الاديرة صالونات الكنائس، الجمعيات ومراكز الخدمات.

وتوقف حجار عند معاناة المواطنين المعيشية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، ولفت الى أن "الوضع صعب والمعاناة كبيرة". وقال: "إننا هنا لنقف عند حاجات الناس وندعمهم"، وشرح المشاريع التي تقوم بها الوزارة والجهود المبذولة من مجلس الوزراء لتخفيف الازمة الاقتصادية على الناس.

وختم حجار بتمنيه على الجميع عدم فقدان الأمل و"العمل معا وتضافر الجهود لتحسين الأوضاع".