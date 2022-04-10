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لبنان على موعد مع منخفض جوي "سريع"!

10
APRIL
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس اعتبارا من الظهر الى غائم مع رياح ناشطة تشتد ليلا بخاصة شمال البلاد فتقارب ال 70كم/س وتكون الأجواء مهيأة لتساقط امطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الاثنين حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي سريع محدود الفعالية متمركز فوق اليونان فيتحول الطقس الى متقلب مع أمطار خفيفة متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها بحدود ال4 درجات. (معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة) .

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع خاصة على الجبال الجنوبية وفي الداخل
ويتشكل الضباب على المرتفعات. الإثنين:غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس اعتبارا من الظهر الى غائم مع رياح ناشطة تشتد ليلا خاصة شمال البلاد فتقارب ال 70كم/س وتكون الأجواء مهيأة لتساقط امطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. الثلاثاء:غائم اجمالا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وضباب على المرتفعات، وهطول أمطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الشمالية وتكون مترافقة برياح ناشطة، وتتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800م وما قوق. تنحسر المتساقطات اعتبارا من بعد الظهر. الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 22 درجة، في الداخل من 9 الى 28 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75% .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,13 ساعة غروب الشمس: 19,06

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