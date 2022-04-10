الراعي: زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان تشكل منبهاً للمسؤولين

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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "الانتخابات هي وسيلة لإحداث الفرق بين الحاضر والمستقبل"، مشيراً إلى أن "ذلك لا يحصل من دون كثافة في الاقتراع".

وخلال عظته بمناسبة الشعانين، أشار الراعي إلى أنّ "عودة سفراء دول الخليج إلى لبنان تؤكد على علاقة الصداقة بين لبنان الوفي للخليج وتلك الدول التي فتحت أبوابها لكل اللبنانيين في أصعب الظروف".



وتوقف الراعي في كلمته عند الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وقال: "ننتظر إجراء الاصلاحات كأساس وشرط للحصول على الأموال اللازمة".

وعن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، اعتبر البطريرك الماروني أنها "تشكل منبهاً للمسؤولين"، لافتاً إلى أنّ "البابا فرنسيس حريصٌ على أن يتمتع لبنان بحوكمة رشيدة".

وأعرب الراعي عن أمله أن "يكون العيد مباركاً وفاتحة خير على الأطفال الذي يعيشون الفقر والقلق بسبب الأزمات التي تسبب بها الكبار من المسؤولين السياسيين".