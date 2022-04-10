مقارنة بالأعوام الماضية ... الرشاوى الانتخابية ازدادت

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تحدث تقرير لـ"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" صدر قبل أيام، عن انتشار عملية شراء الأصوات التي تندرج تحت إطار "المساعدات العينية والنقدية، التي ازدادت بكثرة على كافة الأراضي اللبنانية قبيل انتخابات 2022.

واعتبر المدير التنفيذي في الجمعية علي سليم لـ"الشرق الاوسط" أن كل المساعدات العينية والنقدية تُعتبر رشوة قبل الانتخابات، علماً بأنه من الصعب كشف الرشاوى النقدية؛ كونها لا تحصل علناً بخلاف باقي أنواع الرشاوى التي وثَّقناها، كالفيول الإيراني، والقسائم الشرائية، وقسائم البنزين، وهبات للبلديات ومؤسسات الدولة وغيرها، وكلها تساهم في ترسيخ شراء الأصوات والزبائنية

وأكد سليم أنه مقارنة بالأعوام الماضية ازدادت كثيراً الرشاوى الانتخابية، نظراً للتدهور المالي والاقتصادي.