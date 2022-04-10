living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"سبوتنيك": "قوات سوريا الديمقراطية" تحاصر مدينة القامشلي بأوامر من الجيش الأمريكي

10
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

روسيا اليوم: استولى مسلحو "قوات سوريا الديمقراطية" الموالون للجيش الأمريكي على المخبز الآلي الحكومي الوحيد في مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة بعد محاصرته ليوم كامل.

 

كما قاموا بفرض حصار على مناطق سيطرة الدولة السورية بمدينة الحسكة، وسط مخاوف من نقص المواد الغذائية والأدوية خلال شهر رمضان.

 

وزعمت مصادر مقربة من المسلحين أن الحصار جاء ردا على التضييق الذي تعرض له حيان يقعان تحت سيطرتهم في محافظة حلب، فيما أكدت مصادر سورية مطلعة أن حصار القامشلي جاء ردا انتقاميا على الاستهداف الناري الذي تعرضت له القواعد الأمريكية شرقي سوريا، وأسفرت عن عدد من الإصابات في صفوفها.

 

ويعد مخبز البعث الحكومي المخبز الآلي الوحيد الواقع تحت سيطرة الدولة السورية ويقوم بتوفير مادة الخبز للقوات المسلحة في الجيش العربي وقوى الأمن الداخلي وأعداد كبيرة من المدنيين في المدينة ومحيطها



كما منع المسلحون وصول الطحين والمحروقات إلى مخبز الحسكة الأول "المساكن" ما سيخلق أزمة كبيرة على مادة الخبز في شهر رمضان، خصوصا أن المخبز يغذي أعدادا كبيرة من سكان أحياء مدينة الحسكة وريفها.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout