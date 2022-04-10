عناوين الصحف ليوم الأحد 10 أيار 2022

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الديار: ورشة حكومية وبرلمانية لخطة الانقاذ وجلسة الكابيتال كونترول بالنصف الثاني من نيسان

برنامج فرنسي لدعم لبنان بعد الاستحقاق الانتخابي... فهل يتوّج بمبادرة سياسية؟

الحملات الانتخابية في يوم اعلان اللوائح ترفع حماوة المعركة في أيار



النهار: اشتعلت انتخابيّاً ونصرالله يتدخّل بين حليفَيه المسيحيين

الأنباء الكويتية: السنيورة: عاد الهواء المنعش إلى بيروت مع عودة السفراء الخليجيين.. وبوحبيب: الانتخابات الخارجية مهددة بإضراب الديبلوماسيين

نصرالله جمع فرنجية ورئيس التيار الحر على مائدة إفطار وباسيل اعتذر من اللبنانيين عن فشله في بناء الدولة

الشرق الأوسط: نصرالله يجمع فرنجية وباسيل لترتيب «مرحلة ما بعد الانتخابات»

الرشى «العينية والمادية» تقلق المرشحين المعارضين