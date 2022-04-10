إنتخابات 2022- الديار: محاولة «شدشدة» وضع حلفاء المملكة عشية الاستحقاق الانتخابي؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

ان عودة السفراء الخليجيين واعادة تطبيع العلاقات مع دول الخليج تعتبرهما مصادر الرئيس ميقاتي خــطوة مهــمة تواكب هذا التطور الحاصل، وتساهم في اعادة لبنان بشكل افضل الى دائرة الاهتمام العربي الذي من شأنه ان يساهم في مرحلة النهوض المنشودة.

لكن مصادر أخرى تعتقد ان عودة السفير السعودي مرتبطة ايضا بمحاولة «شدشدة» وضع حلفاء المملكة عشية الاستحقاق الانتخابي، لافتة الى ان الرياض ساعدت قبل عودة السفير وليد بخاري امس الى بيروت في تشجيع ودعم تشكيل اللوائح المشتركة لحلفائها، وهي ستسعى في الوقت المتبقي الى رفع نسبة الناخبين والمقترعين السنّة لهذه اللوائح في الدوائر ذات الاغلبية السنيّة.