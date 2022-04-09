نقولا صحناوي: نحن أولاد الإيمان والرجاء وجنود جدعون لي ما بيتركو الجنرال وقت بتشتد المعركة

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نشر عضو تكتل لبنان القوي النائب نقولا صحناوي عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة من حفل اطلاق لوائح التيار الوطني الحر وكتب: "... كنت بفضّل كون مرشح بظروف أفضل للبلد، وخوض إنتخابات برنامج منافس لبرنامج تاني، بس للأسف، منقدم خطط وبرامج، بقابلونا بتعرقل وتنكيت وشتيمة... المؤامرة صارت واضحة، وعنوان المعركة مواجهة المنظومة الحقيقية، ومنع تحويل لبنان ارض بديلة لشعب نزح من بلدو بمؤامرة، وبدن يعطوه لبنان بمؤامرة بعد أخطر... المشوار صعب، بس نحن أولاد الإيمان والرجاء، وجنود جدعون لي ما بيتركو الجنرال وقت بتشتد المعركة، هيك كنّا، وهيك رح نبقى لـَ بيروت ولـَ لبنان"