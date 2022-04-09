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مارتين نجم للـtayyar.org: مشهد اليوم يظهر صمود التياريين وصلابتهم

9
APRIL
2022
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 أكدت نائب رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم للـtayyar.org أن التياريين برهنوا اليوم عن صمود كبير واندفاع كبير وايمان كبير بأن قضيتهم محقة وبأن صناديق الاقتراع هي ستثبّت شرعية تمثيلهم وتوصل صوتهم وأحلامهم وآمالهم الى المجلس النيابي.

ورأت نجم أنه بالرغم من كلّ ما تعرّض له التياريّون خلال السنيتين المنصرمتين من اغتيال معنوي وتشويه للصورة بقيوا موحدين وحاضرين ومتجذرين بكل أقضية لبنان واجتمعوا اليوم بالفوروم دو بيروت ليعرف القاصي والداني أن لا أحد يمكن أن يلغي التيار وأن معركة محاربة الفساد وبناء الدولة مستمرة بفضل سواعد التياريين وعقولهم.
وأشارت نجم الى أن المراهنين كانوا كثراً على انحسار التيار الوطني الحر، أثبت مشهد اليوم أن التيار رشّح مرشحين مرشحين ومرشحات في كل الأقضية والدوائر وأنه يتجه لتحقيق انتصار كبير سيترجم بكتلة نيابية وازنة في المجلس النيابي المقبل، لتكون هي الاداة التي من خلالها سنطوّر النظام كما وعدنا ببرنامجنا الانتخابي تحت عنوان:"نحو الدولة المدنية خارطة طريق لانقاذ الجمهورية".

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