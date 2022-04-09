ملك الأردن يجري عملية

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قال الديوان الملكي الأردني، السبت، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيغادر إلى ألمانيا من أجل إجراء عملية جراحية لمعالجة آلام كان يعاني منها خلال خدمته في القوات الخاصة.



وقال الديوان الملكي الأردني في بيانه: "يغادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري".



وأضاف: "وعملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة جلالته، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع".

وكان ملك الأردن (60 عاما) يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة.



لكن الضغط على العصب من جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، وهو ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.



ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالى أسبوع، قبل عودة الملك إلى الأردن.