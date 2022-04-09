بالأسماء - لوائح التيار وحلفائه في كافة المناطق

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اعلن التيار الوطني الحر عن اللوائح الانتخابية لاستحقاق 2022 في كافة المناطق اللبنانية، وذلك خلال حفل في الفورم دو بيروت.

وجاءت اللوائح على الشكل التالي:

في زحلة: ربيع عاصي - انطوان الشقية - سليم عون

بعلبك الهرمل: سامر التوم

دائرة البقاع الغربي: شربل مارون

دائرة الجنوب الاولى: امل ابو زيد - سليم خوري - زياد اسود - محمد شاكر النواس

بيروت الاولى: الكسندر ماطوسيان- ايلي اسود - جورج جوفيليكيان - سيرج ملكونيان - كارلا بطرس - نقولا صحناوي - هاغوب تريزيان

بيروت الثانية: ادكار طرابلسي

عاليه الشوف: فريد البستاني - انطوان بستاني - سيزار ابي خليل - طارق خيرالله - انطوان عبود - غسان عطالله

بعبدا: الان عون - شادي واكد - فادي ابو رحال

المتن الشمالي: الياس بو صعب - ادي معلوف - ابراهيم كنعان - ريكاردو مالكيان - نصري لحود

كسروان جبيل: ربيع زغيب - انطوان كريدي- عماد عزار - ندى البستاني - سيمون ابي رميا - وسيم سلامة - وليد الخوري

عكار: اسعد درغام - جيمي جبور - احمد عيسى - شكيب عبود

الشمال الثالثة: بيار رفول - طوني متى - جورج عطالله - غسان كرم - وليد العازار - وليد حرب - جبران باسيل