مولوي: سنمنع أي إساءة تطال الدول العربية

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أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّ "لبنان يجب أن يبقى متمسكًا بالشرعية العربية، ويمنع كل إساءة تطال الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي".

وقال مولوي في حديث لقناة "الحدث - العربية": وقفنا بوجه تهريب كل أنواع الشر إلى المجتمعات العربية الشقيقة، وأكرر ما قلته واقوله دائما اننا سنمنع اي اساءة تطال الدول العربية وملتزمون بذلك.

وأشار إلى أنّ توقيت عودة السفراء العرب يحمل دلالات عدة ويساهم بتحسين ظروف لبنان السيئة، مضيفاً أنّه لطالما وقفت الدول العربية مع لبنان بكل أزماته عبر التاريخ، وللسعودية دور كبير بإنهاض لبنان.

وشدد على انه "يجب على لبنان تبني دولة القانون والشرعية والمؤسسات"، معتبراً أنّ "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضروري للخروج من الأزمة ولكن الإصلاحات ضرورية أيضاً".