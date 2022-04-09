عناوين الصحف ليوم السبت 9 نيسان 2022

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الأخبار

ـ ذهول وذعر في الكيان: إسرائيل بلا ردع

ـ وزارة المال والمركزي يعرقلان الغاز المصري

ـ تأديب غادة عون لإخراجها: «تخريجة» لحماية رياض سلامة والمصارف؟

ـ عودة البخاري تعيد الروح إلى السنيورة

البناء

ـ الارتباك الإسرائيليّ أمام النهوض الفلسطينيّ المتصاعد يفتح الباب لسيف القدس (2)

ـ عودة السفيرَيْن السعوديّ والكويتيّ بالتزامن مع اتفاقيّة الصندوق تسليم بفشل الحصار

ـ شروط القروض تردّ الاعتبار لخطّة حكومة دياب بوجه الحاكم والمصارف ولجنة المال

الجمهورية

ـ لبنان والخليج بداية صفحة جديدة

ـ بوحبيب يحذّر:انتخابات الخارج مهدّدة

ـ حتى لا تأخذنا الغفلة في الانتخابات

ـ زيلينسكي: لـ»عقوبات حارقة» على موسكو

اللواء

ـ «المرحلة الانتقالية» بعد 15 أيار: توزيع الإلتزامات والتفاهم على آلية تنفيذية

ـ ترحيب واسع بعودة سفيري السعودية والكويت.. والتشكيلات الدبلوماسية ورقة ضغط بالانتخابات

ـ استشهاد منفذ عملية تل أبيب بعد مطاردة استمرت 9 ساعات

ـ هجوم دموي على محطة قطارات أوكرانية والكرملين يلمح إلى قرب انتهاء العملية العسكرية