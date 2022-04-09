عناوين الصحف ليوم السبت 9 نيسان 2022

الأخبار
ـ ذهول وذعر في الكيان: إسرائيل بلا ردع
ـ وزارة المال والمركزي يعرقلان الغاز المصري
ـ تأديب غادة عون لإخراجها: «تخريجة» لحماية رياض سلامة والمصارف؟
ـ عودة البخاري تعيد الروح إلى السنيورة
البناء
ـ الارتباك الإسرائيليّ أمام النهوض الفلسطينيّ المتصاعد يفتح الباب لسيف القدس (2)
ـ عودة السفيرَيْن السعوديّ والكويتيّ بالتزامن مع اتفاقيّة الصندوق تسليم بفشل الحصار
ـ شروط القروض تردّ الاعتبار لخطّة حكومة دياب بوجه الحاكم والمصارف ولجنة المال
الجمهورية
ـ لبنان والخليج بداية صفحة جديدة
ـ بوحبيب يحذّر:انتخابات الخارج مهدّدة
ـ حتى لا تأخذنا الغفلة في الانتخابات
ـ زيلينسكي: لـ»عقوبات حارقة» على موسكو
اللواء
ـ «المرحلة الانتقالية» بعد 15 أيار: توزيع الإلتزامات والتفاهم على آلية تنفيذية
ـ ترحيب واسع بعودة سفيري السعودية والكويت.. والتشكيلات الدبلوماسية ورقة ضغط بالانتخابات
ـ استشهاد منفذ عملية تل أبيب بعد مطاردة استمرت 9 ساعات
ـ هجوم دموي على محطة قطارات أوكرانية والكرملين يلمح إلى قرب انتهاء العملية العسكرية