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أسرار الصحف ليوم السبت 9 نيسان 2022

9
APRIL
2022
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البناء

سأل دبلوماسي روسي خلال جلسة مفاوضات مع الوفد الأوكراني نظيره الدبلوماسي الأوكراني، تقولون إن العقوبات الغربية والدعم العسكري الغربي نجحا بإفشال العملية العسكرية الروسية فهل تشرح لي ماذا نفعل هنا بمناقشة وثيقة تعلن حياد أوكرانيا وفقاً للهدف الرئيسي المعلن من الرئيس بوتين؟

تساءل رئيس كتلة نيابية عن بوصلة السياسة الخارجية للحكومة اللبنانية التي تبدو أنها وفق خطاب رئيسها ووزير خارجيتها مهتمة برضا السعودية تحت عنوان العروبة والحضن العربي، وفجأة تسير بعكس السعودية في التصويت المتصل بروسيا وتنكشف البوصلة الأميركية.

 

الجمهورية
ـ أعرب مصدر ديبلوماسي عن خشيته من أن يكون إقبال اللبنانيين المسجّلين في الخارج خيبة للمراهنين عليهم.
ـ عمدت بعض القطاعات الى تبنّي مجموعة شائعات تؤدي الى رفع الأسعار وتتجاهل ترجيحات إيجابية.
ـ يسود داخل إحدى الوزارات الأساسية تململ كبير بسبب التأخير في بت مشروع حيوي بالنسبة إلى هذه الوزارة وموظفيها.

 

اللواء

حسب مصادر مراقبة للمفاوضات بشأن ملف الكهرباء، أن الفرصة باتت أكثر توفراً لوضع استجرار الكهرباء والغاز العربيَّين على سكة التنفيذ..

تؤكد أوساط في بعض الماكينات الانتخابية أن القوى الدينية المنظمة أكثر قدرة على الحصول على حواصل في انتخابات بيروت..

استبدلت مصارف كثيرة خارج العاصمة إعطاء الموظفين العاملين والمتقاعدين الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي على سعر صيرفة، على أن يحصلوا على الليرة من السوق السوداء..

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